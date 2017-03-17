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Вышел новый трейлер фильма «Трансформеры: Последний рыцарь»

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© Фото: alogvinov.com

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В американский прокат лента выйдет 23 июня 2017 года.

Вышел новый трейлер фильма Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь».

Согласно описанию, «Последний рыцарь» развеет ключевые мифы франшизы и даст новое определение тому, что значит быть героем.По сюжету люди и трансформеры находятся в состоянии войны, Оптимуса Прайма нет, а ключ к спасению будущего скрыт в тайнах прошлого.

В картине студии Paramount Pictures снимались Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Лора Хэддок, Джош Дюамель, Джон Туртурро, Джон Гудман, Стэнли Туччи.

В американский прокат лента выйдет 23 июня 2017 года.

Первый фильм эпопеи вышел в 2007 году. В мировом прокате он собрал более 700  млн долларов. Позже  в прокат вышли еще три части картины, также ставшие его лидерами.

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