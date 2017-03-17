Вышел новый трейлер фильма «Трансформеры: Последний рыцарь»

Вышел новый трейлер фильма Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь».
Согласно описанию, «Последний рыцарь» развеет ключевые мифы франшизы и даст новое определение тому, что значит быть героем.По сюжету люди и трансформеры находятся в состоянии войны, Оптимуса Прайма нет, а ключ к спасению будущего скрыт в тайнах прошлого.
В картине студии Paramount Pictures снимались Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Лора Хэддок, Джош Дюамель, Джон Туртурро, Джон Гудман, Стэнли Туччи.
В американский прокат лента выйдет 23 июня 2017 года.
Первый фильм эпопеи вышел в 2007 году. В мировом прокате он собрал более 700 млн долларов. Позже в прокат вышли еще три части картины, также ставшие его лидерами.