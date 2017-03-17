В квартире Бродского откроют лекторий о литературе

В квартире поэта Иосифа Бродского, в которой он жил с 1955 по 1972 год, можно будет услышать лекции о литературе. Фонд создания музея нобелевского лауреата 31 марта запускает лекторий «Часть речи»

«Откроет цикл лекций Яков Гордин — российский историк и публицист, друг Бродского. Он расскажет об удивительных параллелях в судьбе и творчестве двух величайших поэтов своего времени — А.С. Пушкина и И.А. Бродского», - сообщается на странице «ВКонтакте» фонда.

Бывшую коммунальную квартиру Бродского в доходном доме Мурузи по адресу: Литейный проспект, 24, петербургская общественность пытается превратить в музей с 1990-х. Но инициативе мешает соседка поэта Нина Федорова, не готовая выселяться из жилья.

В 2015 году знаменитые «Полторы комнаты», описанные Бродским в сборнике эссе «Less than one», открылись для публики на один день – к юбилею поэта. С тех пор в квартире периодически проводятся творческие вечера, театральные постановки и чтения стихов.

Когда: 31 марта

Где: Литейный проспект., 24

Стоимость: 300 рублей