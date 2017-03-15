На выставке Айвазовского в Русском музее пройдёт музыкально-литературный вечер

На выставке Ивана Айвазовского в Русском музее 16 марта пройдёт вечер «От штиля к урагану».

Организаторы приготовили насыщенную программу с фрагментами дневниковых записей и писем маэстро. В Колонном зале прозвучат также стихотворения и музыкальные произведения для фортепиано и скрипки. Для зрителей выступят Николай Мажара и Михаила Крутик из филармонии.

Посетить вечер можно будет по билету на экспозицию.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», из-за повышенного интереса Русский музей продлил часы посещения выставки к 200-летию Ивана Айвазовского. Обычно в музей можно было попасть лишь до 20 часов по понедельникам, до 18 часов в среду, пятницу и воскресенье, а также до 21 часа в четверг. С 11 марта во все эти дни выставка Айвазовского открыта до 21 часа.

Где: Корпус Бенуа (Русский музей) - наб. канала Грибоедова, 2

Когда: 16 марта в 18:30