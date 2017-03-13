Ученые раскрыли секрет улыбки «Мона Лизы»

Нейробиологи Фрайбургского университета заявили о том, что раскрыли секрет загадочной улыбки модели, которая позировала для картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, передает портал Artnet.

Тайна кроется в том, что изображенная на полотне женщина выглядит счастливой и это единственная ее эмоция, считают ученые.

Во время исследования фокус-группа сравнила восемь черно-белых репродукций картины, на каждой из которых присутствовали небольшие изменения в выражении лица: оно казалось более грустным или более веселым, так как уголки губ женщины были немного опущены или приподняты вверх.

Выяснилось, что более 97% участников опознали эмоцию с оригинального полотна как определенно счастливую.

Соавтор научной работы Юрген Корнмайер отметил, что никакой двусмысленности в плане сопоставления счастья и несчастья в чертах лица модели быть уже не может.

Ранее в феврале британский искусствовед Джонатан Джонс предположил, что загадочная улыбка Моны Лизы вызвана тем, что женщина, которая изображена на картине, была больна сифилисом.

Полное название «Моны Лизы», или «Джоконды», — «Портрет госпожи Лизы Джокондо». Картина была написана Леонардо да Винчи в 1503-1505 годах. Моделью считается Лиза Герардини, супруга торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо.