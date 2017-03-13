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Милонов: Мэл Гибсон вообще красавчик

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© Фото: пресс-служба ЗакСа

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Депутат Госдумы Виталий Милонов также признался, что любит пересматривать фильм "Страсти Христовы".

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что любит фильмы про подводные лодки и высоко ценит актерские способности Мэла Гибсона.

"Мэл Гибсон вообще красавчик. Потому что он не типичный этот голливудский дрищ, а человек с нормальными ценностями. И его фильм „Храброе сердце“ я знаю, наверное, наизусть. Там все красиво", - приводит слова депутата "КиноПоиск".

Также депутат признался, что часто пересматривает фильм Гибсона "Храброе сердце", хотя "это такой западный традиционный взгляд на события".

Милонов также рассказал, что считает фильмы про подводные лодки "классными". Среди его любимых - "Охота за „Красным октябрем“" и "К-19".

Ранее депутат Милонов выступал против концертов Мадонны и Леди Гаги в России. Недавно он попросил Минкульт проверить киномьюзикл "Красавица и чудовище" на предмет гей-пропаганды. В министерстве ее не увидели и разрешили показ фильма в российских кинотеатрах.

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