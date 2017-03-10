Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

Двухглавый

Это небольшое творение неизвестного автора во дворе одного из домов на Литейном проспекте несколько лет назад оказывалось в рейтинге «10 возмутительных объектов искусства в Петербурге», который составляла Собака.ru. По мнению издания, это олицетворение тотальной слежки может оскорбить тех, кто считает любые шутки над символом государства недопустимыми.

Фото: thes1n.com

Сгущенка на крыше

На волне запретов ввоза в Россию продуктов питания из Европы, на одной из крыш в центре Петербурга появился этот символ импортозамещения. Его создатели известны — это петербуржцы Евгений Колесник и Александр Губанов. За основу для их творения была взята башня МПВО (местной противовоздушной обороны) на доме, адрес которого остается неизвестным.

Сгущенка на крыше — уже второй подобный объект авторов. До этого парни расписывали аналогичную башню под лондонскую телефонную будку. Их труд не был оценен администрацией района — арт-объект закрасили, чтобы он не притягивал на крышу желающих сфотографироваться рядом с ним.

Книги

Иногда все происходит наоборот, и городские власти используют арт-объекты в своих интересах. Так «в целях реализации проекта образования детей и привлечения их внимания к вопросам безопасности» один из тепловых пунктов у метро «Проспект Большевиков» превратился в стопку книг.

Не совсем понятно, как этот объект может способствовать «привлечению внимания к безопасности», но работа мастерской архитектурной графики «Арт-фасад» удалась на славу.

Фото: littleone.ru

Двор с драконом

Этот арт-объект появился во дворе между 7-й и 8-й линиями Васильевского острова в те времена, когда еще слов таких советские граждане не знали.

Фото: iPetersburg

Местные жители поговаривают, что этого огромного дракона сотворил в 80-х годах неизвестный скульптор, который жил (а может быть, и живет до сих пор) неподалеку.

«Пустые разговоры»

Автор этого объекта, расположенного в створке моста Александра Невского, — екатеринбургский уличный художник Тима Радя.

Жители Малой Охты в своей группе в «ВКонтакте» долго гадали, что это за «Пустые разговоры» и почему они работают «круглосуточно». Тем временем сам автор объекта занял 13 место топа-20 самых влиятельных художников в российском искусстве 2016 года. Составители престижного рейтинга отметили, в том числе, и эту его работу.



Фото: Тима Радя