В Мариинском-2 вновь пройдут бесплатные концерты

В Мариинском-2 возобновляются еженедельные бесплатные концерты. Новый сезон проекта «Открытая среда» продлится до конца мая.

Каждую среду в 14:00 все желающие смогут услышать музыку разных эпох и направлений. Палитра авторов произведений столь же велика — от Моцарта до Шостаковича.

На ближайшем концерте 9 марта, который переносится на четверг из-за Международного женского дня, в Фойе Стравинского будет звучать музыка Рахманинова, Прокофьева и Пьяццоллы.

Контрамарки для посещения традиционно будут выдаваться на входе в театр. Запуск зрителей начинается за 30 минут до начала. Количество мест на бесплатные концерты ограничено.