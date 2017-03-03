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В Мариинском-2 вновь пройдут бесплатные концерты

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© Фото: kinozavr.info

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Услышать шедевры классической музыки можно каждую среду до конца мая.

В Мариинском-2 возобновляются еженедельные бесплатные концерты. Новый сезон проекта «Открытая среда» продлится до конца мая.

Каждую среду в 14:00 все желающие смогут услышать музыку разных эпох и направлений. Палитра авторов произведений столь же велика — от Моцарта до Шостаковича.

На ближайшем концерте 9 марта, который переносится на четверг из-за Международного женского дня, в Фойе Стравинского будет звучать музыка Рахманинова, Прокофьева и Пьяццоллы.

Контрамарки для посещения традиционно будут выдаваться на входе в театр. Запуск зрителей начинается за 30 минут до начала. Количество мест на бесплатные концерты ограничено.

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