Шнурова просят выступить на "Зенит-арене"

Поклонники группировки "Ленинград", которым не хватило билетов на их юбилейный концерт в СКК, просят Сергея Шнурова выступить на "Зенит-арене".

"Дядя Сережа, покажи, как "Зенит-арену" упаковывать надо! Дай там концерт, хоть все попасть смогут", - пишет пользователь Instagram @murazotti в комментарии к посту лидера группы о том, что билетов на концерт в СКК больше нет.

"Сегодня не Прощенное воскресенье, но я прошу у вас прощения. Билетов на 7 марта больше нет. Простите", - написал Шнуров на своей странице в Instagram. Концертный зал в СКК вмешает 25 тыс. человек. При этом стадион "Зенит-арена" рассчитан на 68 тыс. человек.

На прошлой неделе, 22 февраля, на стадионе прошло первое тестовое музыкальное мероприятие. На "Зенит-арене" выступили "Танцы минус", "Би-2", Баста и другие.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", фестиваль не обошелся без неполадок. Были проблемы со звуком, около входа на стадион образовалась огромная очередь, а под конец вечера на некоторых гостей с потолка начала литься вода.

Случился большой конфуз и во время объявления тех коллективов, которые, по мнению организаторов фестиваля, достойны выступить на "Зенит-арене". На большом кране появились названия с большим количеством орфографических ошибок: Radiohad, Ramshtain, Limp Biskit и другие.