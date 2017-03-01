В конце марта можно будет купить билеты на спектакли со скидкой до 90%

В Международный день театра, 27 марта, на Яндекс.Афише зрители смогут купить электронные билеты на спектакли участников акции до конца театрального сезона со скидкой до 90%. Об этом в среду, 1 марта, сообщает организатора акции «Театр.Go».

К проекту уже подключилось более 100 театров из 17 городов России.

В их числе: Театр им. Вахтангова, «Сатирикон», «Школа современной пьесы», Театр им. Ленсовета, «Приют комедианта», дворец Зинаиды Юсуповой, театр «Балтийский дом», Большой театр кукол, театр «Karlsson Haus», театр «Мастерская», Ростовский театр драмы им. М.Горького, Нижегородский театр драмы им. М.Горького и другие.

Подобная акция уже проходила в минувшем году. Тогда ее участники купили 40 687 билетов по цене от 100 до 2000 рублей. В 2016 году в акции участвовал 61 театр из 14 городов России.