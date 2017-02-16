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Петербуржцы песнями и хороводами проводят Масленицу у стен Петропавловки (ФОТО)

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© Фото: Музей истории Петербурга
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    Празднование состоится 26 февраля у стен крепости на берегу Кронверкского пролива.

    Праздник «Широкая Масленица» пройдет в у стен Петропавловской крепости на берегу Кронверкского пролива 26 февраля.

    Организаторы праздника обещают русские забавы, веселые песни и хороводы, большую ярмарку народных промыслов, конкурсы, мастер-классы и, конечно же, вкусные горячие блины.

    Кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы.

    Празднование Масленица продлится с 13:00 до 17:00 у стен.


    Фото: Музей истории Петербурга
     

    В этом году Масленица отмечается с 20 по 26 февраля. В народном календаре восточных славян этот праздник маркирует границу зимы и весны, а также Мясоеда и Великого поста

    Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты празднования Пасхи. Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы - чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, у русских — обязательно блины и лепёшки, у украинцев и белорусов — вареники, сырники и колодка.

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