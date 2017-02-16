В Музее Фаберже пройдет выставка работ Сальвадора Дали

Экспозиция, включающая в себя более 150 живописных и графических работ Сальвадора Дали, откроется в Музее Фаберже в Петербурге 31 марта.



Выставка под названием «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» позволит проследить творческий путь художника, начиная со сделавших его знаменитым сюрреалистических работ 1930-х годов и заканчивая его обращениями к сюжетам классического европейского искусства в 1980-х.



Особый акцент сделан на осмыслении Дали наследия итальянских классиков Микеланджело и Челлини, а также «Божественной комедии» Данте.



Картины, которые смогут увидеть жители и гости Северной столицы предоставлены Фондом «Гала – Сальвадор Дали» в Фигерасе (Каталония, Испания), а также другими музейными и частными собраниями.



Выставка продлится с 1 апреля по 2 июля 2017 года. В период работы выставки Музей Фаберже (набережная реки Фонтанки, 21) открыт ежедневно, без выходных, с 10-00 до 20-45.



Билеты на выставку можно приобрести заранее на сайте музея.

Стоимость билета – 450 рублей, льготного – 200 рублей.



Выставка рекомендована для посетителей от 18 лет.