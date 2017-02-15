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На фасаде магазина купцов Елисеевых 8 марта покажут 3D-шоу

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© Фото: hellopiter.ru

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Программу подготовит студия, которая уже создавала шоу на празднике закрытия фонтанов в Петергофе.

В Международный женский день студия Illuminarium 3000 покажет 3D-шоу на фасаде магазина купцов Елисеевых (Невский проспект, 56).

«Есть какая-то магия во внутреннем убранстве Магазина Купцов Елисеевых! Там хочется все!!! Кто бывал , тот согласится!!! В 8й день весны , мы рискнём вынести волшебство на его фасад. In Touch!», - сообщает Illuminarium 3000 на своей странице в Facebook.

Illuminarium 3000 — студия Юрия Пелина и Евгении Годуновой, которые делали для «Евровидения» клип Сергею Лазареву и шоу на празднике закрытия фонтанов в Петергофе. Также в 2015 году студия создавала шоу на Большом театре в Москве.  Кроме того, Illuminarium 3000 - гость прошлогоднего "Фестиваля света".

В этом году "Фестиваль света" в Петербурге состоится в марте. Местом локации шоу в рамках голосования был выбран фасад нового стадиона на Крестовском острове. Дата проведения пока не сообщается.

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