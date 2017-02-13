Башня Святого Олафа в Выборге закрылась на реставрацию

Башня Святого Олафа закрылась на реставрацию. Планируется восстановить межэтажные перекрытия и интерьер сооружения, передает 47news.ru.

В ходе реконструкции будут восстановлены утраченные межэтажные перекрытия. Это поможет использовать башню не только в качестве смотровой площадки, но и как выставочное музейное помещение.

Полы планируется отделать клинкерной плиткой, имитирующей кирпич, а потолки оштукатурить и покрасить Также будут восстановлены интерьеры башни.

План массовых реставрационных работ, которые коснутся, в первую очередь, исторической части Выборга, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко презентовал в апреле 2016 года.

Было решено разделить центр города на 12 секторов, по каждому из которых провести реставрационные работы, а в отдельных случаях — капитальный ремонт.

Министр культуры РФ Владимир Мединский также сообщал, что федеральный бюджет в 2017 и 2018 годах направит 2,2 млрд рублей на реставрацию памятников Выборга.

Башня святого Олафа — самое высокое сооружение Выборгского замка, заложенного шведами в 1293 году. Она была названа именем легендарного норвежского конунга Олафа Святого, утвердившего христианство в Скандинавии и канонизированного после гибели.