Из-за сокращения финансирования Летний дворец Петра I не отреставрируют в полном объеме

Летний дворец Петра I откроют для посетителей в конце 2017 или в начале 2018 года, не до конца завершив необходимую реставрацию, заявил директор Русского музея Владимир Гусев.

«В прошлом году у нас на 70-80% было урезано финансирование на реставрационные работы в связи с тяжелым экономическим положением в стране. В связи с этим мы планируем открыть Летний дворец, не до конца завершив реставрацию», — приводит «Росбалт» слова Гусева.

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Он добавил, что многие работы пришлось проводить на средства музея. В некоторых случаях вместо реставрации было решено провести консервацию, так как это менее затратно.

Гусев также отметил, что музей уже третий год не получает не только финансирования, но и ответа на просьбы по финансовому обеспечению реставрационных работ в Михайловском замке. При этом часть его элементов находится в аварийном состоянии.