В Петербурге появилось изображение инопланетного Киселева (ФОТО)

Петербурге появилось граффити, на котором изображен инопланетянин, похожий на известного российского телеведущего Дмитрия Киселева. Необычный арт-объект который появился во вторник, 7 февраля установили художники движения «Явь».

«Хотят ли люди быть оболочкой для чьих-то чужих мозгов? В каких-то частных случаях — возможно. Должна ли журналистика в её классическом предназначении стремиться заменить аналитические свойства конечных потребителей? В современных реалиях информационного шума данный вопрос остается открытым…», - сообщили на своем сайте авторы граффити.

«В нашей новой работе мы хотим поднять данный вопрос и, не смотря на шуточную форму её реализации, донести всю важность существующей проблемы. Нет, мы не хотим в очередной раз рефлекторно повторять, что пропаганда это плохо и желательно не включать свой телевизор… «, - добавляют художники движения «Явь».



Фото: арт-движение "Явь"

Ранее «Санкт-Петербург.Ру» писал о том, что художники «Яви» 21 января установили в Петербурге «геополитический кубик Рубика» с новым президентом США Дональдом Трампом.