  • 8 Февраль 2017
USD 08.02.2017 59.1933 +0.4812
USD ММВБ 01:17 59.33250  
EUR 08.02.2017 63.2362 +0.0796
EUR ММВБ 01:17 63.3580  
Нефть($) 08.02.2017 54.65 0.91
Нефть(p) 08.02.2017 3234.91 +79.72

В Петербурге появилось изображение инопланетного Киселева (ФОТО)

Автор:


© Фото: Арт-движение "Явь"

Темы дня

«Совпадение? Не думаю!»

Петербурге появилось граффити, на котором изображен инопланетянин, похожий на известного российского телеведущего Дмитрия Киселева. Необычный арт-объект который появился во вторник, 7 февраля установили художники движения «Явь».

«Хотят ли люди быть оболочкой для чьих-то чужих мозгов? В каких-то частных случаях — возможно. Должна ли журналистика в её классическом предназначении стремиться заменить аналитические свойства конечных потребителей? В современных реалиях информационного шума данный вопрос остается открытым…», - сообщили на своем сайте авторы граффити.

«В нашей новой работе мы хотим поднять данный вопрос и, не смотря на шуточную форму её реализации, донести всю важность существующей проблемы. Нет, мы не хотим в очередной раз рефлекторно повторять, что пропаганда это плохо и желательно не включать свой телевизор… «, - добавляют художники движения «Явь».


Фото: арт-движение "Явь"

Ранее «Санкт-Петербург.Ру» писал о том, что художники «Яви»  21 января установили в  Петербурге «геополитический кубик Рубика» с новым президентом США Дональдом Трампом.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка
    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm