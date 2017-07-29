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Пошумим, Старкон, или как открылся фестиваль фантастики, кино и науки в Петербурге

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© Фото: Ольга Бережнева / «Санкт-Петербург.ру»
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    С 28 по 30 июля в Петербурге проходит одно из самых ярких событий года: международный фестиваль фантастики, кино и науки «Старкон». «Санкт-Петербруг.ру» окунулся в фантастическую атмосферу и рассказывает, как прошел первый день фестиваля.

    На этих выходных в Петербурге пройдет 18-й ежегодный международный фестиваль фантастики, кино и науки «Старкон». Фестиваль предлагает гостям 30 фантастических стендов и декораций из фильмов, сериалов и видеоигр, встречи с писателями, художниками, популярными блогерами и звездами шоу-бизнеса.

    Наш «Старкон» начинается со сложной поездки до Экспофорума. За бесплатным сыром, то есть за бесплатной поездкой в Экспофорум приходится отстоять полчаса в километровой очереди. Очередь подобралась разношерстная: тут стоят и косплееры с большими пакетами, откуда торчат крылья или меч, и просто участники. Вскоре мы попадаем в огромные павильоны и видим все обещанное организаторами. В одном из главных павильонов множество стендов и декораций из фильмов, сериалов и видеоигр – просто раздолье для фотографий. За несколько минут можно оказаться во вселенной «Звездных войн», постучаться в нору хоббита из «Властелина колец» и заглянуть в машину времени ТАРДИС из сериала «Доктор Кто». Среди декораций также расположены магазинчики и зоны отдыха, здесь можно потанцевать в Just Dance, порисовать комикс, оказаться в виртуальной реальности и просто перекусить.

    Пока мы осматривали этот павильон, в другом вовсю готовились к открытию фестиваля. Ведущими фестиваля второго и третьего дня заявлены Виктор Гусев и Сергей Дружко, первый же день отдан ветеранам «Старкона». Открытие фестиваля вела творческая группа Insane, как они сами признали, уже пять лет они являются ведущими самого крупного российского фестиваля фантастики, кино и науки. После представления жюри на главной сцене начался самый масштабный конкурс косплея в России. На косплей-дефиле были поданы две тысячи заявок, и только 250 участников прошли сложный отбор, чтобы представить свои костюмы на сцене.  Первой номинацией, открывающей фестиваль, стало групповое дефиле, а честь выйти первыми на сцену была отдана команде Sweet Hanni, показавшей участникам костюмы из сказок древней Руси. На сцене появлялись герои из игры «BioShock Infinite», Харли Квинн и Вундервумен, Dragon Age 2 и многие другие. Отправили публику доставать носовые платочки косплееры по мультфильму «Король лев», а косплееры диснеевского мультфильма «Геркулес» устроили настоящее шоу с песнями, волшебными превращениями платья одного цвета в другой и демонстрацией силы Геркулеса: косплеер греческого героя смог руками скрутить сковороду в трубочку и порвать толстый журнал.

    Кроме по-настоящему фееричных и фантастических выступлений все три дня на «Старконе» идет научная конференция «Парсек» с лекциями для всех желающих. Ученые рассказывают о строении Вселенной, кибернетике, нейротехнологиях и даже объясняют способности супергероев с точки зрения науки. Попасть на все лекции, не имея маховика времени как у Гермионы Грейнджер, нереально, поэтому участникам приходится выбирать самое интересное для них. Мы тоже решили, что на таком крупном фестивале фантастики, кино и науки грех не сходить на лекции, и посетили две из них: про кибернетические организмы и телевизионные системы. Не обычные телевизионные системы, а те, что используются в науке, допустим телевизионные системы и приборы для проведения хирургических операций. Лектор даже показал их работу на примере обычного перца. Продукт был заключен в коробку, имитирующую тело человека, а спикер специальным прибором через несколько отверстий в коробке делал надрезы на «теле» перца.

    Фантастику и науку мы нашли, а как же кино? И оно есть в программе «Старкона». Уже несколько лет подряд фестиваль показывает в кинозале блокбастеры за несколько недель до их официального релиза в России и приглашает режиссеров и актеров на встречи со зрителями. На второй день «Старкона», 29 июля, состоится презентация сериала «Команда Э» от популярных блогеров. Эльдар Джарахов, Илья Прусикин и Руслан Усачев расскажут о сериале и дальнейших планах на этот проект.

    Первый день подходит к концу, и мы возвращаемся к автобусу-шаттлу. Долгое ожидание скрашивает веселье других участников: устав стоять, они легли прямо на дорогу, а косплеер Геральта из «Ведьмака» показал боковое сальто через них. А нам предстоит еще более насыщенный событиями второй день фестиваля с супергеройской вечеринкой до самого утра.

     

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