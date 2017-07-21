Сергей Шнуров снялся в YouTube-сериале «Команда Э»

Популярные видеоблогеры и музыканты Эльдар Джарахов и Илья Прусикин презентовали новый YouTube-проект «Команда Э». В съемках сериала участвовал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, комики из Comedy Баттл и известные российские видеоблогеры.

«Идея космического сериала пришла Илюшке. Мы посидели немного и написали сюжет. Еще с конца того года мы работали над проектом, тизер был готов уже несколько месяцев и вот недавно мы закончили съемки первого сезона сериала», ­­– поделился музыкант и известный российский видеомейкер Эльдар Джарахов,

Шнур появится уже в первой серии «Команда Э». Создатели сериала обещают, что это не единственная звезда шоу-бизнеса, приглашенная ими в проект. Премьера первого сезона сериала состоится 1 августа, а 29 июля пройдет закрытый показ первой серии на фестивале фантастики, кино и науки «Старкон 2017». Тизер сериала за несколько дней набрал 700 тыс. просмотров на YouTube.

«Это будет ситком, который чем-то похож на классический «Стартрек»: также построены декорации. Это межгалактическая сага, немного абсурдная. Внутри мира строится все логично, но сверху это похоже на «Стартрек», перемешанный с «Медиатором судьбы» и «КликКлаком». Там участвуют многие звезды шоу-бизнеса, но пока мы не можем их всех назвать. Нулевая серия - это такой показ персонажей. Один из главных героев первой серии - Сергей Шнуров, главный антигерой - тоже звезда шоу-биза, - приоткрыл завесу тайны над сериалом Илья Прусикин, фронтмен российской рейв-группы «Little Big» и создатель проекта «Команда Э». - Этот проект мы делали для YouTube, и мы не видим смысла показывать его на телевидении, так как там нет нашей целевой аудитории. Очень интересный эксперимент, ранее мы не делали сериалы, посмотрим, что из этого выйдет».

Создатели проекта Эльдар Джарахов и Илья Прусикин. Фото: Ольга Бережнева

Канал «КликКлак» насчитывает почти три млн подписчиков на YouTube. Участниками творческого проекта являются Эльдар Джарахов, Ира Смелая, Илья Прусикин, Юрий Музыченко, Старый и Руслан Усачев. Созданный в 2012 году канал быстро набрал популярность, выдавая публике много развлекательных и юмористических видео. Ролики канала набирают, в среднем, по шесть млн просмотров, а каждый участник ведет свой канал с миллионной аудиторией.