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Погода была ужасная, царевна была прекрасная, или как в Петербурге открылся фестиваль «Опера – всем»

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© Фото: Ольга Бережнева / "Санкт-Петербург.ру"
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    Жителям и гостям Северной столицы показали шедевр мировой оперной классики «Руслан и Людмила».

    В Петербурге вечером 12 июля открылся VI международный фестиваль «Опера – всем», вход на который традиционно стал бесплатным. На Соборной площади Петропавловской крепости жителям и гостям Северной столицы показали шедевр мировой оперной классики «Руслан и Людмила».

    Открытие фестиваля было запланировано на 19:00, однако зрители стали собираться на площади за два часа до начала. В итоге из-за сильного дождя организаторы на час отложили начало спектакля: оркестр не мог играть, даже скрываемый навесом.

    К началу оперы количество зрителей лишь увеличилось, плохая погода не повлияла на желание увидеть оперу в исполнении именитых артистов. На момент долгожданного открытия фестиваля зрительный зал на свежем воздухе не вмещал всех желающих, и многим зрителям пришлось стоять.

    «Несмотря на то, что погода менее чем идеальная, много людей ждут. Мы хотели бы сыграть в лучших условиях, но будем выполнять задачу как можем», –  прокомментировал ситуацию с погодой музыкальный руководитель и дирижер Фабио Мастранджело.

    Исполнитель главной роли Денис Седов также не остался в стороне: «Народу полная площадь, мы с юмором относимся к погоде. Погода нас не отвлекает, Розенбаум поет: «Всем нужна эта сырость», а для голоса сырость - то даже хорошо, главное, чтобы не сухо было».

    К постановке оперы подошли нестандартно, спектакль начинается с истории археологов, нашедших клад. Именно с этого завязывается дальнейшая сказочная история. Оперу населяют героические персонажи, и в ней символически представлена идея победы русского оружия.

    Фестиваль «Опера – всем» проходит в этом году в шестой раз. Первый фестиваль состоялся в июле 2012 года и представил петербургской публике и гостям города редко исполняемые шедевры русской оперной классики («Жизнь за царя» Глинки, «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Демон» Рубинштейна и «Иоланта» Чайковского).

    Оперные спектакли фестиваля за пять лет посетили более ста тыс. человек. Фестиваль неотступно следует своей социальной миссии –  вход на все постановки под открытым небом традиционно является свободным. Спектакли большого летнего фестиваля состоятся не в театральных стенах, а в естественных декорациях - на открытых площадках перед дворцами и другими памятниками города и пригородов.

    Следующая опера - «Риголетто» - прозвучит 15 июля в 17:00. Впервые в истории фестиваля оперу исполнят на улице зодчего Росси. Архитектурный ансамбль, созданный итальянцем, станет декорациями к опере другого великого итальянца – Джузеппе Верди.

    На Елагином острове 19 июля в 19:00 исполнят оперу «Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера. Сказочный романтизм оперы, поэтизирующей природу, великолепно впишется в естественные декорации парка и Елагиноостровского дворца.

    Завершится фестиваль 22 июля в Царском селе. На Парадном плацу Екатерининского дворца в 17:00 прозвучит опера Жоржа Бизе «Кармен» - одно из самых популярных оперных произведений в мире.

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