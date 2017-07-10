  • 10 Июль 2017
USD 11.07.2017 60.3014 -0.0778
USD ММВБ 16:17 60.35680  
EUR 11.07.2017 68.7737 -0.1733
EUR ММВБ 16:17 68.7820  
Нефть($) 10.07.2017 46.34 1.00
Нефть(p) 10.07.2017 2794.37 +56.78

Минутка Славы, шаверма и агротеща: в Петербурге прошел Большой Stand Up

Автор:


© Фото: Ольга Бережнёва
    следующая

    Темы дня

    Известный комик с белорусскими корнями Слава Комиссаренко выступил в Петербурге на Stand Up шоу.

    Резиденты Stand Up Petersburg и приглашенный гость Слава Комиссаренко выступили 9 июля в клубе «Космонавт». Ведущим концерта, а также первым комиком, представшим перед гостями, стал Илья Половинкин. Он сразу завел публику, пообщавшись с гостями со сцены, и затронул в своем стендапе всегда актуальную тему отношений влюбленных и поведения девушек.

    «Вообще по профессии я актер театра и кино, а юмором занимаюсь четыре года. Очень классно работать с такими комиками, как Слава Комиссаренко, потому что они чувствуют тот момент, что 99% зрителей приходит посмотреть именно на него, поэтому нам (региональным резидентам – прим. авт.)  гораздо сложнее выступать. Люди все равно будут ждать хедлайнера. Когда нет хедлайнера, концерты проходят гораздо веселее, но мы специально идем на это, чтобы прокачаться. Нам нравится заниматься юмором, каждый понедельник у нас технические вечеринки, каждый вторник открытый микрофон. Мы развиваемся, выступаем, ищем новых резидентов. А вообще в Петербурге юмора очень много, наши шутки появляются из жизни, просто берется какая-то ситуация и расшучивается», - рассказал «Санкт-Петербург.ру» Илья.

    Резидент Stand Up Petersburg Илья Куруч начал свой монолог с любимого многими блюда – шавермы. «Можно мне двойную в пите, я хочу обожраться. Продавщица смотрит на меня и говорит: «Блестящий выбор!» И знаете что, я почувствовал, что это непростая шаверма. С таким отзывом это прямо шаверма со звездами Мишлен».

    Молодой человек с «телом базовой комплектации» Никита Дубровский рассказал зрителям, что он не романтик и холодным вечером не укроет плечи девушки кофтой. Потому что он и сам мерзнет. И поделился своим наблюдением о лучшем названии порноролика с оценочным суждением - «Учитель наказывает японку за то, что та претендует на острова».

    Миша Пеганов признался, что привержен одному бренду, и это «Красная цена». Она никогда его не подводила, потому что ее товары были одинаково плохи. Но туалетная бумага испортила все впечатление об этом бренде, ведь даже паутина для этого дела сойдет больше, чем этот товар. После такой истории комик порассуждал со зрителями на тему женской дружбы, подведя итог: «Женская дружба, как грудь Бузовой, ее нет».

    Владос критично отозвался о девушках, занимающихся «мужскими» видами спорта. Ведь он считает, что девушка всегда должна выглядеть женственно, а «мужской» спорт меняет ее внешность. И рассказал о предыстории такого суждения: его поездке с командой спортсменок.

    «В духовке кремированная утка, играет Бах, я захожу в комнату, а там свечи, лепестки роз и я спрашиваю: «То есть одной жертвы в виде утки Богу не хватило, да?» – Дэн Смирнов рассказал  о своей девушке и их совместной жизни, а также о том, украшают ли шрамы мужчину.

    Появление на сцене двухметрового белоруса Славы Комиссаренко зал встретил бурными аплодисментами. Резидент Stand Up на ТНТ всегда любит подшутить над своей родиной, и почти в каждом его выступлении есть комичные истории о белорусах. Этот концерт не исключение. Харизматичный комик очень точно пародировал Лукашенко, пошутив о том, что в белорусских школах даже есть отдельный предмет – как говорить голосом «батьки». Не обошел он стороной и тему девушек и отношений: «Девушки всему придают значение. Знаете, у моей девушки есть цветок, и он, видите ли, вянет, когда я делаю что-то не так. А то есть, когда она приходит с перегаром, цветок этого не замечает. У меня ощущение, что у нас дома не цветок, а агротеща». В стендапе Славы Комиссаренко было много тем: стюардессы и проводницы, худеющие девушки, ироничное подшучивание над коллегами по Stand Up на ТНТ и проблемы высоких людей в самолетах. Актуальные истории из жизни не оставили зрителей в стороне: аплодисменты, свист и, самое главное, смех не прекращались на протяжении всего выступления.

     

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Культура

      Лучшее в Петербурге

      Куда сходить в Петербурге в июле

      Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

      читать далее →

      Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

      Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

      читать далее →

      Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

      В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Царская одежда: как производят меховые изделия

      «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

      «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Семь памятных мест Виктора Цоя в Петербурге

      Путеводитель по памятным местам музыканта в Северной столице.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      05.07.17
      Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
      04.07.17
      Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
      03.07.17
      Старинные российские монеты сегодня
      03.07.17
      Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
      03.07.17
      Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
      03.07.17
      Обзор интернет-магазина EuroMade
      03.07.17
      Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
      26.06.17
      Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm