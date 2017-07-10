Минутка Славы, шаверма и агротеща: в Петербурге прошел Большой Stand Up

Резиденты Stand Up Petersburg и приглашенный гость Слава Комиссаренко выступили 9 июля в клубе «Космонавт». Ведущим концерта, а также первым комиком, представшим перед гостями, стал Илья Половинкин. Он сразу завел публику, пообщавшись с гостями со сцены, и затронул в своем стендапе всегда актуальную тему отношений влюбленных и поведения девушек.

«Вообще по профессии я актер театра и кино, а юмором занимаюсь четыре года. Очень классно работать с такими комиками, как Слава Комиссаренко, потому что они чувствуют тот момент, что 99% зрителей приходит посмотреть именно на него, поэтому нам (региональным резидентам – прим. авт.) гораздо сложнее выступать. Люди все равно будут ждать хедлайнера. Когда нет хедлайнера, концерты проходят гораздо веселее, но мы специально идем на это, чтобы прокачаться. Нам нравится заниматься юмором, каждый понедельник у нас технические вечеринки, каждый вторник открытый микрофон. Мы развиваемся, выступаем, ищем новых резидентов. А вообще в Петербурге юмора очень много, наши шутки появляются из жизни, просто берется какая-то ситуация и расшучивается», - рассказал «Санкт-Петербург.ру» Илья.

Резидент Stand Up Petersburg Илья Куруч начал свой монолог с любимого многими блюда – шавермы. «Можно мне двойную в пите, я хочу обожраться. Продавщица смотрит на меня и говорит: «Блестящий выбор!» И знаете что, я почувствовал, что это непростая шаверма. С таким отзывом это прямо шаверма со звездами Мишлен».

Молодой человек с «телом базовой комплектации» Никита Дубровский рассказал зрителям, что он не романтик и холодным вечером не укроет плечи девушки кофтой. Потому что он и сам мерзнет. И поделился своим наблюдением о лучшем названии порноролика с оценочным суждением - «Учитель наказывает японку за то, что та претендует на острова».

Миша Пеганов признался, что привержен одному бренду, и это «Красная цена». Она никогда его не подводила, потому что ее товары были одинаково плохи. Но туалетная бумага испортила все впечатление об этом бренде, ведь даже паутина для этого дела сойдет больше, чем этот товар. После такой истории комик порассуждал со зрителями на тему женской дружбы, подведя итог: «Женская дружба, как грудь Бузовой, ее нет».

Владос критично отозвался о девушках, занимающихся «мужскими» видами спорта. Ведь он считает, что девушка всегда должна выглядеть женственно, а «мужской» спорт меняет ее внешность. И рассказал о предыстории такого суждения: его поездке с командой спортсменок.

«В духовке кремированная утка, играет Бах, я захожу в комнату, а там свечи, лепестки роз и я спрашиваю: «То есть одной жертвы в виде утки Богу не хватило, да?» – Дэн Смирнов рассказал о своей девушке и их совместной жизни, а также о том, украшают ли шрамы мужчину.

Появление на сцене двухметрового белоруса Славы Комиссаренко зал встретил бурными аплодисментами. Резидент Stand Up на ТНТ всегда любит подшутить над своей родиной, и почти в каждом его выступлении есть комичные истории о белорусах. Этот концерт не исключение. Харизматичный комик очень точно пародировал Лукашенко, пошутив о том, что в белорусских школах даже есть отдельный предмет – как говорить голосом «батьки». Не обошел он стороной и тему девушек и отношений: «Девушки всему придают значение. Знаете, у моей девушки есть цветок, и он, видите ли, вянет, когда я делаю что-то не так. А то есть, когда она приходит с перегаром, цветок этого не замечает. У меня ощущение, что у нас дома не цветок, а агротеща». В стендапе Славы Комиссаренко было много тем: стюардессы и проводницы, худеющие девушки, ироничное подшучивание над коллегами по Stand Up на ТНТ и проблемы высоких людей в самолетах. Актуальные истории из жизни не оставили зрителей в стороне: аплодисменты, свист и, самое главное, смех не прекращались на протяжении всего выступления.