Ушел из жизни известный театральный критик Юрий Барбой

Театральный критик и театровед Юрий Барбой скончался на 80-м году жизни 31 декабря, сообщили в Российском государственном институте сценических искусств. Дата и место прощания с ним пока неизвестны.

Барбой окончил Ленинградский театральный институт. В последние годы он возглавлял кафедру русского театра на театроведческом факультете РГИСИ и преподавал на факультете истории искусств в Европейском университете.

Работы критика по теории театра публиковались в таких изданиях, как «Петербургский театральный журнал», «Театр» и во многих научных сборниках. Барбой также возглавлял Совет по театроведению и театральной критике петербургского Союза театральных деятелей.