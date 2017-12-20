На украинском ТВ впервые за два года покажут "Иронию судьбы"

Украинский телеканал «Интер» 31 декабря покажет советскую кинокомедию «Ирония судьбы, или С легким паром!» после двухлетнего перерыва.

«С ней Новый год настоящий! Более двух лет украинскому зрителю запрещали смотреть "Иронию судьбы", но в этом году всеми любимый фильм снова с нами», – сообщили представители канала в Facebook.

На Украине в 2015 году запретили к показу фильмы, над которыми работали деятели, включенные в стране в черный список. В начале декабря глава Госкино Филипп Ильенко пояснил, что этот запрет распространяется на фильмы, вышедшие после 1991 года. Впрочем, до этого телеканалы Украины не показывали в Новый год комедию Рязанова. В ней снялась Валентина Талызина, которую Служба безопасности Украины в список как подписавшуюся в поддержку присоединения Крыма к России.

А вот на российском Первом канале впервые за десять лет «Иронию судьбы» 31 декабря не покажут. Вместо этого картину покажет «Россия 1». Это объяснили тем, что фильм входит в пакет «Мосфильма», который делится между каналами. Первый канал вместо этого получил права на «Кавказскую пленницу» и «Иван Васильевич меняет профессию».