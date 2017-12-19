Forbes признал Джорджа Лукаса богатейшей знаменитостью 2017 года

Журнал Forbes назвал самых богатых знаменитостей 2017 года. Список возглавил создатель «Звездных войн» Джордж Лукас.

Его состояние оценили в 5,5 млрд долларов. Отмечается, что на вершину рейтинга его вознесла сделка с Disney, которая купила права на фильм и студию LucasFilm за 4 млрд долларов.

На втором месте оказался режиссер Стивен Спилберг: его состояние оценили в 3,6 млрд долларов. В 2016 году NBCUniversal приобрела его студию DreamWorks Animation за 3,8 млрд долларов. На третьей строчке – телеведущая Опра Уинфри и ее состояние в 2,8 млрд долларов.

В первую пятерку также вошли баскетболист Майкл Джордан с 1,4 долларов и иллюзионист Дэвид Коперфилд с 875 млн долларов. В десятке богатейших знаменитостей оказались также Шон Комб, Jay-Z, Dr. Dre, гольфист Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон.