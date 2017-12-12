Фильм "Любовь - это картошка" получил гран-при "Артдокфеста"

Гран-при фестиваля документального кино «Артдокфест» получил фильм нидерландского режиссера Алены ван дер Хорст «Любовь – это картошка», передает «Медуза».

Картина рассказывает о поездке режиссера в российскую деревню, где выросла ее мать, и об истории ее семьи. Режиссер Виталий Манский в разговоре с «Медузой» называл ван дер Хорст «Петром I» в Голландии: только царь прорубал окно в Европу, а нидерландский режиссер – в Россию, для европейцев.

Лучшим полнометражным фильмом признан 32-минутный фильм «Пятерка» Михаила Горобчука. Сам Горобчук, получая награду, отметил, что считал свой фильм короткометражным.

Специальный приз жюри получила картина «Обезьяна, страус и могила» Олега Мавроматти. Картина «Кино для Карлоса» Ренато Серрано удостоилась специального упоминания жюри. В интернет-конкурсе «Артдоксеть» победил фильм Алена Сурановой «Жены» — про трех женщин, мужья которых погибли при крушении самолета Минобороны 25 декабря 2016 года.

Фильм Беаты Бубенец о войне на Украине «Полет пули», показ которого был на днях сорван, получил одну из наград премии «Лавровая ветвь», в рамках которой вручаются награды «Артдокфеста». «Форсаж. Возвращение» режиссера Наталии Гугуевой стал лучшим кинофильмом, «Cаша Соколов. Последний русский писатель» Ильи Белова — лучшим телевизионным фильмом.

В жюри «Артдокфеста» в 2017 году вошли Вера Полозкова, Наталия Барьбе и Сергей Казарновский.