В Петербурге может появиться памятник Петру Столыпину

Комитет по градостроительству и архитектуре предложит включить государственного деятеля Петра Столыпина в список личностей Петербурга, достойных установки памятника, сообщил губернатор Георгия Полтавченко в ответ на запрос депутата ЗакСа Александра Тетердинко.

Как сообщили в пресс-службе "Единой России", Тетердинко обращался к градоначальнику в ноябре. Он предлагал установить памятник Столыпину, указав, что в других городах монументы уже есть, хотя пик политической карьеры реформатора пришелся на период жизни в Петербурге.

В ответ Полтавченко сообщил, что КГА предложит включить Столыпина в перечень связанных с Петербургом персон, достойных памятника. Тетердинко заявил, что петербургская фракция "Единой России" готова вложить средства в установку монумента.

Петр Столыпин - государственный деятель Российской империи. Сыграл значительную роль в подавлении революции 1905-1907 годов. Его законопроекты, известные как столыпинская аграрная реформа, закрепили за крестьянами частную собственность на землю.