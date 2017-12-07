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Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

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© Фото: Валерий Левитин / РИА "Новости"

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Первое место рейтинга занял рэпер Дидди, за год он заработал 130 млн долларов.

Журнал Forbes представил список самых высокооплачиваемых музыкантов 2017 года. Первое место занял рэпер Дидди (Шон Комбс).

За год Дидди заработал 130 млн долларов. Такие доходы ему принесли концертный тур Boy Family Reunion Tour, его рекласный контракт с водкой Ciroc, а также продажи трети акций его коллекции одежды Sean John.

На второй строчке рейтинга оказалась певица Бьонсе с годовым заработком 105 млн долларов. Она хорошо заработала на гастролях в рамках Formation World Tour в поддержку последнего альбома Lemonade.

В тройке лидеров также оказался рэпер Дрейк, заработавший в 2017 году 94 млн долларов. Деньги ему принесли Boy Meets World Tour, а также стриминговые сервисы.

Также в десятке самых высокооплачиваемых музыкантов года оказались: The Weeknd (92 млн долларов), группы Coldplay (88 млн долларов) и GunsʼN'Roses (84 млн долларов), Джастин Бибер (83,5 млн долларов), Брюс Спрингстин (75 млн долларов), Адель (69 млн долларов) и Metallica (66,5 млн долларов).

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