Эрмитаж создаст зону отдыха для отстоявших очередь

Эрмитаж организует зону отдыха для посетителей, отстоявших очередь, вместо кафе, заявил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на традиционной встрече с интернет-пользователями по итогам года.

"Мы сейчас меняем всю структуру входной зоны Эрмитажа. Вместо кафе будет зона отдыха, чтобы у посетителей была возможность отдохнуть после стояния в очереди", - приводит слова Пиотровского "Интерфакс".

Он также сообщил, что музей откажется от идеи заставлять посетителей надевать бахилы при посещении музея. "Бахилы были короткое время и плохо себя показали. Больше их не будет. Для защиты паркетов существует лак, который постоянно меняется. Это дает возможность ходить по музею по-человечески", - сказал Пиотровский.

Он подчеркнул, что в музее "нужно чувствовать себя человеком". "Не должно быть ощущения, что тебя в любой момент могут выгнать из Эрмитажа", - отметил директор музея.