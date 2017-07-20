«Нашествие-2017»: роковой фестиваль

Слоган «Я пережил «Нашествие» приобрел особый, роковой смысл. В 2017 году природа выступила самостоятельным и едва ли не ключевым героем всего мероприятия. И хотя в дальнейшем, уже после мероприятия, появятся сообщения о «четырехдневных проливных дождях», со всей уверенностью очевидца можно отметить, что таковых там не было.

Да, дождь был, но ничего сверхмерного – ни ураганы, ни ливни стеной в эти дни в Завидово не появлялись. Был дождь умеренный, сыплющий с вечера пятницы и с периодическими остановками до утра воскресенья, предсказанный синоптиками минимум за неделю до мероприятия. И вот этот-то дождь, а также недальновидность организаторов впишут 2017 год в летопись рок-фестиваля «Нашествие» как один из самых экстремальных. Хотя при должном подходе экстрима могло бы и не быть.

Музыкальное «Нашествие»

«Нашествие» – ежегодный фестиваль, объединяющий лучших представителей российской рок-музыки. Со всей России и даже из ближнего зарубежья приезжают люди, чтобы на три дня погрузиться в бесшабашную атмосферу дружеского веселья и музыкального калейдоскопа российского рока.

Как всегда, работали две сцены: на Главной можно было послушать именитые группы, на «Сцене 2.0» - молодых исполнителей. В этом году выступлениями радовали легенды русского рока «ДДТ» «Алиса», «Сплин», «Кипелов», «Мельница», «Кукрыниксы», «Браво», «Чиж&Co», «Пилот», «Серьга», Вячеслав Бутусов, Сергей Бобунец, Глеб Самойлов, The Matrix и многие другие.

Запоминающиеся выступления были и на второй сцене. Подобные «Нашествию» фестивали тем и хороши, что объединяют разноплановых музыкантов, предлагая возможность зрителям послушать не только залуженных мастеров, но и познакомиться с новыми молодыми группами.

Открыл фестиваль в пятницу Вячеслав Бутусов совместно с детским хором ансамбля песни и пляски им. Александрова, исполнив культовые композиции группы «Наутилус». Далее эстафету подхватили великолепные «Сплин», «Кипелов» и «Пилот», а ночную программу на «Сцене 2.0» разыграли «Несчастный случай», Найк Борзов и «Дельфин».

Суббота для любителей рока началась выступлением «Алисы» (и это было первое фестивальное выступление Константина Кинчева после болезни), а завершилась ярким концертом группы «Браво», выступившей хедлайнером второго дня. К сожалению, некоторые блоки не состоялись из-за непогоды: среди пострадавших – «Русские витязи», чье авиашоу было отменено вследствие низкой облачности, и иллюзионисты братья Сафроновы, выступление которых также было вынужденно отменено из-за сырости и невозможности использования сверхчувствительной магической аппаратуры.

Музыкантам же плохая погода не мешала зажигать публику, и поле перед главной сценой никогда не пустовало. Сценическая, звуковая аппаратура, свет – все было организовано на высоком уровне. Слышать и видеть выступления групп на Главной сцене можно было практически с любой точки проведения фестиваля благодаря мощному звуку и большим экранам, транслирующим в режиме реального времени происходящее.

Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

Утопающее в грязи «Нашествие»

Между тем, новостные сайты и социальные сети пестрят не фотографиями артистов и не музыкальными роликами, а любительскими записями и картинами проплывающих, застревающих и теряющих (обувь, бамперы...), продирающихся сквозь толстый слой грязной жижи людей, машин, спецтехники.

Поле фестиваля превратилось в сплошное грязевое месиво еще в пятницу, по сути до начала дождя, вследствие прогона тяжелой техники, проезда большого числа автомобилей (организаторы заявляли о 20 тыс. автомобилях, приехавших парковаться на специально отведенных парковках), прохода десятков тысяч пар человеческих ног.

И здесь главный вопрос к организаторам: почему нельзя было отсыпать основные дороги для автомобилей в зоне парковки, а на площадке фестиваля - застелить пешеходные дорожки деревянными настилами? С учетом стоимости билетов и парковочных мест (парковочное место для однократного въезда – 2,2 тыс. рублей, многократного – 6 тыс. рублей, билеты на фестиваль, в зависимости от категории и количества дней посещения, – от 3 до 10 тыс. рублей, не считая ВИП-пакеты пребывания) посетители фестиваля имели право рассчитывать на нечто большее, чем многочасовая пробка на въезд (потому что въездов на гигантскую парковку было раз-два и обчелся), огороженная колышками парковка и утопающий в грязной жиже «танцпол».

Но как в известном анекдоте, залезть на верблюда стоит дешевле, чем слезть с него. Многие, видя происходящее, начали эвакуироваться уже в субботу. Тут-то и стало понятно, что в грязи застревают не только легковые автомобили, но и крепкие внедорожники. И хотя взаимовыручка на «Нашествии» была поразительная – все помогали всем: сейчас я выталкиваю чужую машину, а через пять минут будут толкать мою – с учетом масштабов ситуации этого было недостаточно.

Спрос родил предложение в лице местных трактористов, которые за сумму в 3-5 тыс. рублей вытаскивали застрявшие в грязевом плену автомобили. И очереди за такими тракторами были огромные – в соцсетях люди рассказывали о 5-10 часах ожидания.

Это уже позднее – вероятно, с вечера субботы, когда катастрофа была неминуема, – на выручку пришла спецтехника МЧС России (40 единиц спецтехники — тракторы, бульдозеры, фронтальные погрузчики и даже специальный снегоболотоход «Бобр»), которая, по собственным оценкам чрезвычайного ведомства, в общей сложности вызволила более восьми тыс. автомобилей. Спасатели подчеркивали, что помощь оказывается всем желающим безвозмездно. А между тем многие могли приехать из Москвы на электричке, которые в этом году довозили зрителей бесплатно...

Фото: Instagram / @chudomastet

Жить на «Нашествии»

К слову об организаторах, они задолго (за пару месяцев точно) до претендующего на правдивость прогноза погоды предупреждали на официальном сайте, что погоды бывают разные, а поэтому надо брать резиновые сапоги, удобную и теплую одежду и обувь, дождевики. И многие опытные рокеры были прилично утеплены и танцевали перед сценой укутанные в куртки и дождевики.

Но встречались люди и в бесполезных на десятом шагу кедах, с ногами, обмотанными полиэтиленовыми пакетами и скотчем, в резиновых шлепках и даже босиком, без плащей, в легких футболках. Впрочем, к воскресенью «раздетых» уже практически не было – все утеплились.

Еды, напитков, в том числе алкогольных, горячего чая/кофе на территории было достаточно. Ассортимент включал сосиски и бургеры (по 200-300 рублей), пироги (200 рублей), плов (350 рублей), горячую кукурузу (150 рублей), мороженое (100-150 рублей), пиво (200 рублей), крепкий алкоголь (цена различная – в ассортименте водка, коньяк, настойки), чай (100 рублей), кофе (200 рублей), кипяток (50 рублей). Имея деньги и готовность постоять в небольших очередях, голодным было не остаться. Но вот собственно поесть – пристроиться с тарелкой – было особо негде – ни столиков, ни стульев.

Продавали на фестивале и разную сувенирку с логотипами «Нашего радио» и «Нашествия». Так, футболки с надписью «Нашествие» от 1300 рублей (детские от 1000), магниты и значки – по 300 рублей, кепки по 1300 рублей, также в продаже были толстовки, банданы и другие необходимые для самоидентификации предметы.

По большому счету, ценник приемлемый. Автора материала только смутила три (!) раза повторившаяся с ним лично история, которую, с учетом статистики, нельзя списать на случайность, а именно: трижды при покупке той или иной атрибутики продавцы неверно, в свою пользу, на 100 рублей исчисляли сдачу. Автор был трезв и хорошо считал в пределах нескольких сотен, а потому сдача, после соответствующего замечания, всегда выдавалась в нужном объеме. Но таких трезвых было на фестивале немного, и потому данный факт не вызывает улыбки.

Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

Взрослое и/или детское «Нашествие»?

Организаторы хоть и сделали вход для детей бесплатным, все-таки предупреждали родителей, что мероприятие в первую очередь рассчитано на взрослых. И большинство родителей, понимая формат, оставляло детей дома. Но были и те, кто приехал с чадами… Лично мне было жаль детей. Начиная с того, что маленьким ножкам очень сложно в маленьких резиновых сапогах передвигаться по грязище (были дети с явными следами падений – грязь по всей спине), что формат гремящей практически круглосуточно музыки (ночью-то ведь идут саунд-чеки) крайне неблагоприятен для детской психики и завершая тем, что повсюду - большое количество нетрезвых людей, среди которых зачастую, увы, - самые близкие, родители.

Таких семей было немало. Что касается возрастов, то тут было достойное разнообразие – начиная от примерно двухлетних в колясках (вид бороздящей грязевое месиво детской коляски завораживает своим абсурдом) до вполне взрослых ребят, которые уже и правда, может, приехали сюда по своей воле. Но чаще всего – дети четырех-шести лет. Их лица не выражали радости, стеклянные под вечер глаза не были счастливыми.

При этом организаторы старались: были тематические площадки, был кинотеатр, где демонстрировались мультфильмы… Конечно, при иной погоде и малышне было бы не так мучительно, однако и в хорошую погоду останутся нетрезвые люди и грохот музыки.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Финальные аккорды

«Нашествие» - это взрослый фестиваль со взрослой музыкой, для крепких телом и духом поклонников рок-н-ролла, для которых главное – вместе с любимыми музыкантами исполнить хиты, потанцевать и помахать флагами, позажигать файеры, найти новых друзей-единомышленников.

Завершила фестиваль группа ДДТ с концертом «История звука». И звук был бесподобен. Организаторы сжалились над народом и пускали в фан-зону всех желающих. А народ собрал последние силы и наполнил поле перед сценой, подбадривая друг друга теплом общения, горячим чаем и холодным пивом.

А Юрий Юлианович искренне восхищался силой духа собравшихся, вознаградив их почти трехчасовым истинным российским роком. Во время звучания последней песни ДДТ, сыгранной на бис, поле раскрасилось красивым фейерверком, поставившим яркую точку в этом непростом мероприятии.

Хотя для многих поклонников фестиваля точка была еще далеко впереди, зато совсем рядом – эвакуация автомобилей из грязевого плена. Но и это уже в прошлом, а фестиваль «Нашествие-2017» состоялся несмотря ни на что.

Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»