Сколько времени коронавирус может жить на различных поверхностях

Про выживаемость коронавируса

В мире ведётся множество исследований нового коронавируса. Учёные разных стран пытаются понять, почему COVID-19 оказался заразнее других собратьев и как лучше с ним бороться.

В ходе экспериментов стало точно известно, сколько болезнь может жить на различных поверхностях. Группа экспертов Гонконгского университета и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) опубликовала в научном журнале The Lancet результаты исследования о выживаемости коронавируса.

Тесты проводились в лабораторных условиях при комнатной температуре. Учёные имитировали распространение вируса заражённым человеком при чихании и кашле, а также после прикосновений к предметам. Для этого они использовали специальное устройство, распыляющее аэрозоль.

Результаты исследования показали, что на печатной и папиросной бумаге COVID-19 продержался менее трёх часов. На обработанной древесине и хлопчатобумажной ткани он исчез на второй день. Стекло и банкноты сохранили остатки вирусных частиц даже спустя сутки после попадания, полностью он исчез только на четвёртый день.

Дольше всего коронавирус продержался на нержавеющей стали и пластике, где смог сохраниться до семи дней. Столько же времени он смог выжить и на использованной марлевой повязке, именно поэтому их нужно снимать и утилизировать очень аккуратно.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА «Новости»

Про заразность коронавируса

Несколько недель назад в журнале New England Journal of Medicine были опубликованы данные другого исследования. Вирусологи из Национального института здоровья США вместе с коллегами из Лаборатории Роки Маунтин были первыми, кто рассказал о выживаемости нового коронавируса.

Тогда учёные выяснили, что микрокапли размером до 5 мкм, которые выделяются при кашле, сохраняются в спокойной атмосфере в течение трёх часов. В системе кондиционирования воздуха без фильтрации COVID-19 в виде аэрозоля продержится максимум два часа.

Новые результаты существенно дополнили общую картину распространения коронавируса. COVID-19 оказался во многом похож на других представителей коронавирусов, однако он имеет более высокую заразность. Учёные связывают это с тем, что инфицированные могут заражать других и при этом не испытывать никаких симптомов болезни.

Специалисты всего мира сходятся в одном: для профилактики нужно чаще мыть руки и не трогать лицо руками. «Если вы хотите защитить себя, просто соблюдайте гигиену, как можно чаще мойте руки и старайтесь не прикасаться к лицу, глазам, рту или носу без предварительной дезинфекции рук», – говорится в журнале The Lancet.

Фото: Илья Наймушин / РИА «Новости»

Про дезинфекцию

Высокая выживаемость коронавируса в различных условиях стала главной проблемой для мира. Многие оказались просто не готовы к использованию дополнительных средств против COVID-19.

Но учёные смогли найти наиболее эффективные средства для защиты от нового коронавируса. Оказалось, что 70% этанол, гипохлорит натрия 0,01% и хлоргексидин 1% за две минуты могут повредить белковую оболочку вириона вируса и остановить его размножение.

Также против вирусных частиц в воздухе и на поверхностях эффективно УФ-излучение. Но время уничтожения коронавируса ультрафиолетовой лампой зависит от её мощности и площади помещения и обычно составляет от 2 до 15 минут.

Антисептики также хорошо убивают вирусные частицы, однако их эффективность сильно снижается, если руки жирные или сильно загрязнены. Поэтому специалисты рекомендуют пользоваться антисептическими средствами уже после мытья.

Стоит учесть, что COVID-19 во внешней среде не устойчив к высокой температуре и влажности. При +33 °С частицы умирают на любых поверхностях за 16 часов, при +56 °С – за 10 минут. При этом он может сохранять инфекционную активность в течение нескольких лет в лиофилизированном (при +4 °С) и замороженном (при −70 °С) состояниях.