Коронавирус и маски: что реально защитит, а что лишь для модной фотографии

Защищают ли маски

В эпоху пандемии коронавируса в мире сильно вырос интерес к защитным средствам. С полок магазинов и аптек буквально смели все медицинские маски. Но эффективны ли они против вирусов?

Лицевая маска создаёт своего рода барьер для частиц влаги и твёрдых веществ, которые человек вдыхает вместе с воздухом. В качестве фильтра в них в большинстве случаев используется несколько слоёв нетканого материала или сочетание ваты с марлей. Особо продвинутые модели имеют угольный и антистатический слои защиты.

Маски могут быть стерильные и нестерильные. Большинство относятся к последнему типу. Это не страшно, потому как стерильность важна только врачам во время операций.

Во время эпидемии носить маску на улице нужно в первую очередь тем, кто уже заболел. Так как этим они меньше подвергают риску заражения людей вокруг.

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Защищают ли респираторы

От заражения кусок ткани на лице точно не спасёт. Для этого были созданы респираторы, которые представляют из себя продвинутые маски с жёсткой основой, которая плотно прижимается к лицу. Они плотно закрывают не только рот, но и нос с подбородком. Здесь существует серьёзная система сертификации, а респираторы применяются не только в медицине, но и во многих производствах.

Для классификации уровня фильтрации всех видов защиты органов дыхания используется европейская система, которая совпадает с ГОСТ 12.4.294-2015.

Класс FFP1 задерживает 80% загрязнений из воздуха и предохраняет от частиц более 5 мкм. Класс FFP2 фильтрует до 94% загрязнений и задерживает частицы диаметром от 2 до 5 мкм. Класс FFP3 задерживает до 99% воздушных примесей и эффективен против частиц менее 2 мкм. Американский аналог классификации имеет те же три категории: N95, N99, N100, которые примерно совпадают с европейскими.

Согласно исследованиям, вирусные частицы коронавируса имеют диаметр 100 до 140 нм, плюс выступы-шипы или «корона» добавляют им ещё около 20 нм к размеру. Получается, что размер нового COVID-19 составляет около 125 нм или 0,125 мкм. Это в десять раз меньше, чем максимальные возможности большинства фильтров.

В мире даже придумали целое подмножество PM2.5, куда внесены вредные частицы размером до 2,5 мкм. Все вирусы входят в это подмножество. Следовательно, маски и респираторы, которые не имеют защиты от PM2.5, не способны блокировать вирус. Реально защитить органы дыхания от коронавируса можно лишь респиратором, в котором есть HEPA-фильтр высокого класса очистки от PM2.5.

Если говорить конкретно о COVID-19, то обычная одноразовая маска и большинство респираторов дают лишь психологическую защиту. Однако, если все будут ходить в масках, то в целом распространение болезни снизится. Плюс, защита на лице не даст потрогать лицо грязными руками.

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Маска как жизненная необходимость

Если в западной части мира о масках и респираторах задумались только сейчас, то в восточной части мира они существуют достаточно давно. Необходимость носить маску в Азии возникла из-за высокого уровня загрязнения воздуха в промышленных городах, большого количества транспорта на дорогах, а также прошедших эпидемий SARS и MERS.

Популярный китайский бренд Xiaomi продаёт многоразовые маски-респираторы с хорошим уровнем защиты и красивым дизайном. Производитель обещает 96% фильтрации микрочастиц PM2.5 и защиту от бактерий до 0,3 мкм. К сожалению, этого недостаточно для коронавирусов, но вполне подходит для повседневной жизни в мегаполисе. Главное, что такая маска стильно выглядит и не пугает окружающих.

Первый европейский бренд, который стал выпускать подобную повседневную защиту для органов дыхания, – шведский Airinum. Их удобные маски имеют защиту от большинства вредных микрочастиц размером до 0,3 мкм.

На краудфайндинговых площадках осенью начался сбор средств для проекта AusAir. Производитель из Австралии уже собрал необходимую сумму и приступил к производству масок-респираторов нового типа. Внешне она не будет отличается от остальных популярных многоразовых полумасок, при это заявлен уровень фильтрации от микрочастиц размером 0,1-0,5 мкм. Да, она должна защищать в том числе от коронавируса, но фактически это можно будет проверить только когда первые маски поступят к инвесторам. Поставки начнутся в июне, и, возможно, именно с этого момента персональная маска-респиратор станет таким же привычным и необходимым атрибутом современного человека, как смартфон.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

На что обратить внимание

При покупке маски или респиратора стоит обратить внимание на наличие клапана выдоха, который значительно продлевает срок службы изделий. Дело в том, что тепло и влага, которые выделяются при дыхании, уменьшают их защитные свойства. Поэтому одноразовой маски с клапаном хватит на 6-8 часов использования, а без – всего на 2 часа. Единственный минус – такой тип не защитит людей вокруг, если вы уже больны.

Ещё один важный момент при выборе защиты – наличие полосы обтюрации. Она обеспечивает герметичное прилегание фильтра к лицу, что исключает вдыхание загрязнённого воздуха. По этой же причине респиратор не подходит людям с растительностью на лице. Волосы просто не дадут ему полностью защитить органы дыхания.

Важное: одноразовые маски и респираторы нельзя просто так выкидывать в мусорное ведро. Их нужно положить в отдельный пакет, плотно завязать и только потом утилизировать.

Вместо вывода

Самым лучшим одноразовым вариантом для защиты органов дыхания остаётся респиратор с классом защиты не ниже FFP3, клапаном выдоха и обтюратором для плотного прилегания к лицу. Можно подумать о приобретении многоразовой маски-респиратора, которая удобна в постоянном ношении и уходе.

Если же вы уже заболели и не хотите распространять болезнь, то вам достаточно носить обычную тканевую маску.

Пока что на рынке отсутствует реальная защита органов дыхания от коронавируса, за исключением профессиональных масок с HEPA-фильтрами. Но их предлагает только американская компания 3М, и на данный момент они в большом дефиците.

В ближайшем будущем спрос на маски для лица точно не исчезнет, как и смог в мегаполисах. Это новый рынок для корпораций, которые наверняка будут использовать пережитый страх во время пандемии COVID-19.