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Смольный подвёл итоги по борьбе с пандемией в условиях роста заболеваемости в Петербурге

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© Фото: Павел Львов / РИА «Новости»

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Власти Петербурга подвели итоги работы городской системы здравоохранения и гордо объявили о победе над пандемией коронавируса. Однако статистика заболеваемости и смертности в Северной столице говорит об обратном.

На встрече с заместителем министра здравоохранения России Олегом Гридневым, посетившим город на Неве, представители возглавляемой Александром Бегловым петербургской администрации заявили, что к сегодняшнему дню «подведены итоги работы городской системы здравоохранения в период активной фазы пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19».

По сути, в Смольном объявили о якобы победе над главной болезнью 2020 года в Петербурге, пытаясь подтвердить лестные слова Гриднева о том, что медицина в Северной столице является «одной из лучших в России». Чтобы оправдать похвалу со стороны замминистра, столичному чиновнику даже провели экскурсию во временном госпитале «Ленэкспо», откуда совсем недавно были выписаны все больные.

Во время пика пандемии в этом временном госпитале разгорелся громкий скандал из-за ужасных условий содержания пациентов, не отвечающих даже минимальным потребностям людей. Ранее президент России Владимир Путин отчитал Беглова за его доклад об условиях содержания заболевших COVID-19 петербуржцев в «Ленэкспо», напомнив градоначальнику о личной ответственности.

Все заявления петербургских властей о победе над коронавирусом не имеют ничего общего с реальной картиной происходящего и противоречат официальной статистике по заболеваемости и смертности от COVID-19. В июне ежемесячная смертность в Петербурге впервые за 10 лет превысила 7000 человек, а по данным на середину июля коэффициент распространения инфекции в городе составил 1,05 балла при норме не более 1. Это означает, что болезнь в городе не идёт на спад, а эпидемиологическая ситуация ещё далека от так называемого плато.

Согласно данным сайта «Карта коронавируса», на 18 июля в Петербурге в общей сложности зафиксировано 29 144 случая заражения COVID-19. За минувшие сутки заболели ещё 238 человек, и количество ежедневно фиксируемых случаев заражения не уменьшается.

На сегодняшний день город на Неве находится на третьем месте из всех регионов страны по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. При этом число летальных случаев в Петербурге (+27) за минувшие сутки существенно превышает данные по Москве (+14), хотя в столице активных случаев заражения почти в 11,2 раза больше – 5 244 в СПб и 58 489 в Мск.

Кроме того, Петербург занимает бесспорное лидерство по коэффициенту летальности – этот показатель самый высокий по стране и составляет более 6%. В Москве коэффициент летальности составляет лишь 1,84%.

Таким образом, становится очевидно, что команда Беглова поспешно объявила о победе города над пандемией только ради того, чтобы не разочаровать заместителя главы российского Минздрава, ведь, по его словам, Петербург «готов к любому развитию эпидемиологический ситуации». Но с реальными фактами и цифрами спорить довольно сложно, а они свидетельствуют лишь о том, что петербургские власти совершенно не готовы к новой волне коронавируса, которую прогнозируют инфекционисты и эксперты.

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