Банк «Санкт-Петербург» профинансировал контракт на закупку средств индивидуальной защиты от COVID-19

Банк «Санкт-Петербург» предоставил АО «ИнтелМед» банковскую гарантию возврата аванса на 117 млн рублей и подписал кредитный договор о финансировании закупки средств индивидуальной защиты от коронавируса 2019-nCoV для дальнейшей поставки в медицинские учреждения на 370 млн рублей.

АО «ИнтелМед» – один из ведущих поставщиков медицинского оборудования на российском рынке, уже более 20 лет поставляющий высококачественную медтехнику, приборы и расходные материалы для медицинских учреждений и ЛПУ. Благодаря сложившимся партнёрским отношениям специалисты компании смогли оперативно отреагировать на потребности медицинских учреждений и обеспечили закупку средств защиты для работников здравоохранения.

«В сложившейся ситуации как никогда важна защита медицинских работников, находящихся на передовой, – говорит вице-президент, директор департамента отрасли торговли Банка «Санкт-Петербург» Татьяна Попова. – Банк «Санкт-Петербург» со всей ответственностью подходит к реализации социально значимых сделок, и мы рады предоставить нашему клиенту необходимую поддержку в реализации такого важного проекта».