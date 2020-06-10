  • 10 Июнь 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 22:25 68.5260  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 22:25 78.0214  
Нефть($) 10.06.2020 41.35 +1.60
Нефть(p) 10.06.2020 2565.00 +109.74

Банк «Санкт-Петербург» профинансировал контракт на закупку средств индивидуальной защиты от COVID-19

Автор:


© Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

Темы дня

В банке считают, что в сложившейся ситуации как никогда важна защита медицинских работников, находящихся на передовой.

Банк «Санкт-Петербург» предоставил АО «ИнтелМед» банковскую гарантию возврата аванса на 117 млн рублей и подписал кредитный договор о финансировании закупки средств индивидуальной защиты от коронавируса 2019-nCoV для дальнейшей поставки в медицинские учреждения на 370 млн рублей.

АО «ИнтелМед» – один из ведущих поставщиков медицинского оборудования на российском рынке, уже более 20 лет поставляющий высококачественную медтехнику, приборы и расходные материалы для медицинских учреждений и ЛПУ. Благодаря сложившимся партнёрским отношениям специалисты компании смогли оперативно отреагировать на потребности медицинских учреждений и обеспечили закупку средств защиты для работников здравоохранения.

«В сложившейся ситуации как никогда важна защита медицинских работников, находящихся на передовой, – говорит вице-президент, директор департамента отрасли торговли Банка «Санкт-Петербург» Татьяна Попова. – Банк «Санкт-Петербург» со всей ответственностью подходит к реализации социально значимых сделок, и мы рады предоставить нашему клиенту необходимую поддержку в реализации такого важного проекта».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    29.05.20
    На Комендантском проспекте произошло ДТП с такси
    29.05.20
    Константин Синцов – соучредитель турнира «Шахтерская слава»
    29.05.20
    Розовые вина – утончённая универсальность
    08.05.20
    Ресторатор Илья Шувалов об особенностях восточной кухни
    07.05.20
    Девелоперская компания «Унистрой» – лидер среди застройщиков в Татарстане
    06.05.20
    Материнский капитал: документы и нюансы оформления
    06.05.20
    Курсовая работа на тему инвестиций и правильность её написания
    04.05.20
    Сервисы для собак в Петербурге: с какими запросами люди обращаются к специалистам?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram