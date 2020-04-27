Симптомы коронавируса: исследования учёных со всего мира

Кашель и одышка

Петербургские учёные определили самые частые симптомы заражения коронавирусной инфекцией. Собранные специалистами данные вошли в сборник методических указаний для медработников. По ним врачи смогут отличить лёгкую форму заражения от средней и тяжёлой.

Из сборника известно, что инкубационный период коронавируса длится от 2 до 14 суток, но чаще всего занимает 5 или 7 дней. На лёгкой стадии развития болезни в 90% случаев температура тела повышается до 38,5 градусов, в 80% случаев появляется сухой кашель, у половины больных возникает одышка и повышенная утомляемость. Иногда пациенты жалуются на ощущение «заложенности» в грудной клетке, головную боль, диарею, тошноту и рвоту.

Исследователи установили, как клинически отличаются друг от друга разные формы течения инфекции. При среднетяжелой форме температура тела становится выше 38,5 градусов, к ней присоединяются учащенное дыхание и лихорадка, снижается концентрация кислорода в крови, а также развивается пневмония. В тяжёлом состоянии у человека снижается сознание, наблюдаются сильные безотчётные тревога и страх, а пневмония начинает стремительно прогрессировать.

Например, жительница Подмосковья Наталья Щепитина подробно описала свои симптомы коронавирусной инфекции и ощущения от болезни. Изначально она лечилась от пневмонии, после улучшения состояния и отрицательного теста на COVID-19 была выписана. Уже через несколько дней состояние женщины резко ухудшилось. «Я с трудом пошла в больницу, была одышка при нагрузке. Такая слабость, что хотелось лечь. От болей в грудной клетке было тяжело дышать», – рассказала Щепитина.

Её госпитализировали и на четыре дня положили в реанимацию. После этого состояние женщины улучшилось, она смогла самостоятельно перемещаться и достаточно долго обходиться без дополнительного кислорода. «Я думала, что не выкарабкаюсь. Такое чувство безысходности, что я могу не вылечиться. Хотя раньше переносила много разных болезней, но с таким никогда не встречалась», – призналась Наталья Щепитина.

Фото: Reuters

Потеря ощущения вкуса и запаха

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил список симптомов коронавирусной инфекции с трёх до девяти. К высокой температуре, кашлю и одышке медики США добавили: озноб, внезапную усталость, боли в мышцах, горле и голове, а также потерю ощущения вкуса и запаха.

CDC принял решение о расширении списка после большого количества сообщений врачей из разных штатов о ранее неизвестных симптомах COVID-19. Потерю ощущения запаха или аносмию у заражённых коронавирусной инфекцией выявили исследователи Италии и Великобритании. По их словам, такой симптом наблюдался у 64% пациентов. Поэтому CDC также включил его в расширенный список.

Генеральный директор Американской академии отоларингологии доктор Джеймс Денни заявил, что любой, у кого есть симптомы, должен пройти тестирование или отправиться на карантин. По его словам, из 56 тыс. опрошенных больных около 40% испытывают усталость, почти 14% рассказали о головной боли, около 12% заявили о постоянном ознобе.

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Специалисты из Калифорнийского университета Сан-Диего выяснили подробнее про потерю вкуса при коронавирусной инфекции. Они опубликовали результаты исследований в журнале International Forum of Allergy & Rhinology.

Учёные опросили почти 1500 пациентов, которые сдавали тест на коронавирус в марте 2020 года. В итоге COVID-19 подтвердился у 102 из них. Явно выраженная потеря вкуса наблюдалась у 71%, обоняния – у 68%. У пациентов с отрицательным тестом – 17% и 16% соответственно. Почти половина опрошенных жаловалась на боли в костях и мышцах, а также диарею.

Боли могут говорить не только о COVID-19, они встречаются и при других инфекционных заболеваниях, а вот потеря обоняния и вкуса – достаточно специфичный симптом. Его также можно использовать для контроля выздоровления, считают учёные. В среднем чувства возвращаются в норму через 2-4 недели после заражения. Тем же, кто заметил у себя потерю обоняния или вкуса, врачи советуют по возможности провести хотя бы неделю дома, это снизит вероятность распространения инфекции.

Фото: Павел Львов / РИА «Новости»

Нетипичные симптомы

Некоторые факты CDC не принял в новый список. Специалисты из Университета Пенсильвании нашли очень странный симптом COVID-19, который был назван «коронавирусные пальцы». Инфекционисты описали его как пятна на пальцах ног, которые становятся синего или пурпурного цвета. Их появление обычно сопровождалось жжением и болезненными ощущениями при касании.

По словам учёных, такое проявление коронавирусной инфекции встречается как при тяжёлой форме, так и при бессимптомном протекании болезни, в том числе у детей. Причём пятна появляются на самых ранних стадиях заболевания, когда тест может дать отрицательный результат.

Инфекционист Эббинг Лаутенбах рассказал, что посинение пальцев может быть локальной воспалительной реакцией на инфекцию или проявлением закупорки сосудов. Руководитель службы неотложной помощи в больнице Массачусетса Сьюзен Уилкокс отметила, что подобные пятна встречаются у больных с тяжёлой формой гриппа или вирусной пневмонией.

Американские учёные заметили, что многие пожилые люди заболевшие коронавирусной инфекцией имеют отличительные нетипичные симптомы. Так у них появляется внезапная апатия, головокружение, сонливость и отказ от пищи, а также возникает потеря интереса к общению. Всё это наравне с уже известными симптомами заражения свидетельствует о болезни.

Профессор в Медицинском колледже Шмидта Университета Флориды доктор Джозеф Оусландер считает, что подобные атипичные симптомы могут быть связаны с тем, что с возрастом «иммунный ответ может притупиться». Также, по мнению учёных, у пожилых людей хронические заболевания могут маскировать или мешать проявлению характерных признаков COVID-19.