Банк «Санкт-Петербург» выдал кредит «Аларм-Моторс» на закупку специализированных машин скорой помощи для нужд Ленинградской области

Банк «Санкт-Петербург» выдал кредит в объёме 49 млн рублей на закупку 13 машин скорой помощи компании «Аларм-Моторс».

Средства были выделены не только на покупку автомобилей, но и на оборудование машин специальной техникой для перевозки и реанимации больных. На кредитные средства банка «Санкт-Петербург» будут также оборудованы ещё 7 медицинских транспортных средств, переданных ранее в распоряжение медицинским учреждениям Ленинградской области.

Заключение кредитного договора и выдача средств были оформлены в кратчайшие сроки благодаря чёткой и слаженной работе сотрудников и подразделений банка «Санкт-Петербург».

«Мы понимаем и разделяем всю важность своевременного обеспечения медицинских учреждений нашего региона необходимыми ресурсами для спасения жизней жителей. Многие из наших родных и близких в ближайшее время отправятся на свои загородные участки и оказывать им помощь в экстренных случаях, будут медицинские работники Ленинградской области, поэтому для нас эта задача была приоритетной», – отметила Татьяна Попова, вице-президент – директор департамента отрасли торговли банка «Санкт-Петербург».