Гуманитарная помощь «Конкорда» пришла в школы Василеостровского района

В минувшую пятницу ещё три школы Василеостровского района Петербурга получили планшеты для учеников из малоимущих семей, столкнувшихся с трудностями обеспечения дистанционного обучения. Компьютерные устройства в качестве гуманитарной помощи закупила компания «Конкорд».

Галина Королева, первый заместитель главы Василеостровского района, отметила, что 50 планшетных компьютеров, переданных директорам учебных заведений (гимназий №11, №642 и начальной школы №36), приобретены на средства представителей социально ответственного бизнеса. Однако она не назвала компаний, оказавших помощь нуждающимся.

Предприниматели Василеостровского района не первый раз закупают планшеты для местных школьников. Ранее администрация получила 180 компьютерных устройств и продуктовые наборы от представителей бизнеса в качестве гуманитарной помощи. Тогда благодетели пожелали остаться инкогнито.

Позже один из подписчиков Telegram-канала «Коронавирус СПб» предоставил авторам снимки договора о передаче благотворительной помощи. Из документов стало известно, что свыше 17 тыс. продуктовых наборов отправила компания «Конкорд», принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину. Кроме того, подтвердился факт покупки предпринимателем 50 планшетных компьютеров в качестве подарка ученикам.

В других районах Петербурга бизнесмены также оказывают помощь школьникам, отправленным на дистанционное обучение. В частности, помощь оказали «Сэтл Групп», спортклубы СКА и «Зенит», а также Азербайджанская национально-культурная автономия Петербурга.