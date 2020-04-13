«Молодцы, помогают детям учиться», – знаменитости поддержали желание бизнесменов помочь малоимущим

Всего предприниматели раздали 180 планшетов льготным категориям учащихся. А пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи обеспечили продуктовыми наборами из круп, консервов, масла, молока и конфет.

Желание бизнесменов помочь петербуржцам в непростое время поддержал художник, руководитель творческого объединения «Митьки» Дмитрий Шагин. По его словам, школьники должны иметь возможность учиться, несмотря ни на что.

«Инициатива хорошая и нужно раздавать устройства, хотя, конечно, виртуальная реальность не заменит для ребенка учителя. В целом, я очень приветствую, молодцы, что помогают детям учиться. Главное, чтобы эта ситуация с коронавирусом не навсегда была. Живое общение – это очень важно. Сейчас нам всем вместе надо подумать о том, чтобы прошла эта напасть. Кто верующий – помолиться. Мечты сбываются, если мы вместе будем в одном направлении думать», – сказал художник.

С Шагиным согласен Народный артист РФ Иван Краско. Он предложил поблагодарить предпринимателей.

«Это хорошая инициатива. Если есть возможность помогать, то надо помогать. За это ребятам надо сказать спасибо», – уверен актер.