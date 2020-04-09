Петербургских школьников обеспечили планшетами для дистанционного обучения

Распространение опасной инфекции внесло свои коррективы в образовательный процесс. Сначала учащимся продлили каникулы, а затем перевели все школы на удалённое обучение. Для этого необходимо было предоставить ученикам необходимое оборудование. Не у всех есть планшеты и ноутбуки, чтобы дистанционно обучаться, но и с этой проблемой можно справиться.

«Перед нами стоит задача объединиться и всем вместе справиться с ситуацией, в которой находится не только наш город, наша страна, но и весь мир. Здесь проявляются самые лучшие наши человеческие качества: доброта, забота о ближнем, отзывчивость. Социально ответственный бизнес нашего района, видя такую ситуацию, когда дети вынуждены обучаться на дому, предложил свою помощь», – сообщил глава Василеостровского района Эдуард Ильин.

С проблемой нехватки гаджетов обратились родители 1145 детей, из них 360 относятся к льготным категориям. Три дня назад 180 планшетов Васильевскому району передал городской комитет по образованию, а еще 180 получили сегодня от бизнесменов. Теперь многие ученики обеспечены возможностью возобновить обучение.

Главы школ Василеостровского района получили необходимое количество планшетов для детей-льготников, но воспользоваться ими ученики смогут не сразу. Сначала гаджеты оборудуют необходимыми программами. Кроме того, на каждом планшете установят ограничения, не позволяющие детям заходить на лишние сайты и пользоваться соцсетями.

Директор школы № 27 Светлана Филиппова отметила, что сейчас контентная фильтрация есть не на всех планшетах. Чтобы подготовить их к образовательному процессу, специалистам нужен всего один день. Школьники смогут получить планшеты в самое ближайшее время. Представители администрации Василеостровского района сообщили, что все гаджеты дойдут до учеников. Школьники будут ими пользоваться столько, сколько потребуется. Даже если ребёнок случайно сломает технику, никаких претензий не будет.