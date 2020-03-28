Петербургу может не хватить экспресс-тестов для выявления коронавируса

В России продолжает увеличиваться число заражённых коронавирусной инфекцией, к 28 марта насчитывается уже более 1,2 тыс. больных. На фоне других европейских стран российские карантинные меры показывают себя хорошо, однако полностью предотвратить распространение болезни пока не могут. Как показывает пример Китая и Южной Кореи, ключевым фактором в борьбе с коронавирусом является своевременное и массовое тестирование населения.

На сегодняшний день ситуация с тестами на коронавирус в России выглядит двояко. До недавнего времени все анализы проводились только новосибирской государственной лабораторией «Вектор». Такая практика серьёзно ограничивала число проводимых исследований и затягивала их вплоть до нескольких суток. Однако полученные наработки дали свой результат – стало известно, что в России зарегистрирован и запущен в производство новый высокоточный экспресс-тест совместной российско-японской разработки, способный определять заболевание за полтора часа, а необходимая для него лаборатория умещается в небольшом чемоданчике.

Казалось бы, новое средство должно радикально изменить ситуацию и наконец-то позволит медслужбам начать действительно массовое тестирование. Вот только заявленные объёмы производства пока не внушают оптимизма, пока речь идёт лишь о тысяче наборов в неделю, с помощью которых можно будет провести всего 100 тыс. экспресс тестов. Самих тестов будет производится значительно больше – 1 миллион в неделю.

Указанных объёмов явно недостаточно. Население Петербурга только по официальным данным превышает 5 миллионов человек, а по неофициальным – 7,2 миллиона. Следовательно, при существующих темпах производства экспресс-тестов потребуется не менее 7 недель на полную проверку населения только Северной столицы. Конечно, остаются и другие виды тестирования, но они, как отмечалось ранее, не мобильны и требуют времени.

Более того, Москва по числу выявленных заболевших значительно опережает Петербург – 817 против 37 случаев. Это означает, что большая часть тестов будет направлена в столицу, также портативные лаборатории отправятся в другие российские города.

При этом ещё 16 марта, когда администрация города объявила, что любой желающий сможет сдать анализы на коронавирус, журналисты «Фонтанки» не смогли протестироваться, в больницах указывали на отсутствие экспресс-тестов. Но ещё в январе сообщалось, что экспресс-тесты в город поступили. То есть ещё две недели назад в Петербурге уже существовала проблема с нехваткой тестов, даже с учётом созданных запасов. За прошедшее время ситуация если не усугубилась, то как минимум «заморожена», ведь действительно массовое производство новейшего теста начнётся только 30 марта.

В Южной Корее массовое тестирование началось через три дня после первого выявленного случая, и проводилось по 10 тыс. исследований анализов в сутки. В Петербурге первый заболевший коронавирусом зарегистрирован 5 марта. То есть на сегодняшний день для блокировки распространения вируса по южнокорейскому сценарию, медики должны были провести уже минимум 200 тыс. тестов. В отличие от Москвы у Петербурга ещё есть все шансы остановить эпидемию на самом старте, но для этого городу может не хватить экспресс-тестов.