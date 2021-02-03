Комздрав Петербурга рассказал, куда можно обратиться для бесплатного теста на антитела

Петербуржцам сообщили, куда обращаться, чтобы тест на антитела стал бесплатным. Им посоветовали обратить внимание на программу ОМС. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в группе комитета по здравоохранению Северной столицы жительнице Петербурга ответили, что тест на антитела не является страховым для полиса ОМС. Его можно сделать лишь на платной основе.

«Подскажите куда надо нам всем обратиться, чтоб было принято решение о включении в программу ОМС теста на антитела к ковид? Или только обращение к президенту нам поможет?», — уточнила петербурженка после неприятного ответа.

Наконец, ведомство сообщила, что есть возможность подать официальное обращение в Территориальный фонд ОМС по Петербургу.