В Кудрово и Янино откроются пункты для вакцинации от COVID-19

В Ленинградской области в Кудрово и Янино откроют первые пункты для вакцинации от коронавирусной инфекции. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг или на сайте Всеволожской больницы.

Перед вакцинацией необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС, а также медицинский полис. Уже на месте гражданину дадут анкеты, которую необходимо будет заполнить. Перед прививкой врач будет обязан осмотреть пациента.

Также напомним, что на вакцинацию допускаются только люди, которые старше 18 лет.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Петербурге открылись 18 новых пунктов вакцинации.