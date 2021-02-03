Число детей в Петербурге, заболевших «ковидом», уменьшилось на 60%

В Санкт-Петербурге в январе количество детей, которые заболели коронавирусной инфекцией, по сравнению с декабрем прошлого года, уменьшилось на 60%.

Александр Беглов, губернатор Петербурга, 2 февраля сообщил, что школьники уже поправились и вернулись к нормальному режиму обучения.

Кроме того, число госпитализированных беременных женщин снизилось почти на 20%,а число пациентов, находящихся на ИВЛ — на 34%.

«Петербург продолжает бороться с эпидемией. Мы регистрируем снижение числа больных, что позволяет вернуть к плановой работе три стационара – Мариинскую больницу, несколько отделений детской больницы имени Филатова и федеральный НИИ имени Поленова», — сообщил градоначальник.