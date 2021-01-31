Еще одна фармкомпания Петербурга будет выпускать вакцины от COVID-19

Группа компаний «Фармасинтез» начнет выпуск вакцины от коронавирусной инфекции на заводе «Фармасинтез-Норд» весной текущего года. Данная информация была предоставлена пресс-службой городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

В настоящее время на заводе осуществляется производство валидационных серий вакцин — это позволит проверить готовность перехода к промышленному производству. Согласно плану, в начале лета каждый месяц на заводе будут производить до 20 000 доз вакцины, в августе-сентябре – до 500 доз.

Если это будет необходимо, предприятие сможет увеличить количество доз вакцины до 1,3 – 1,5 млн в месяц уже осенью текущего года.

Строительство завода началось в 2011 году, предприятие предназначено для производства и разработки противоопухолевых препаратов.