В Петербург поступили еще 37 800 доз вакцины «Спутник V»

По информации, которая была предоставлена в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, В Петербург было доставлено еще 37 800 доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев отметил, что за последнюю неделю объемы вакцинации от COVID-19 увеличились в два раза. Эргашев сообщил, что, благодаря новому поступлению партий препарата «Спутник V», может быть обеспечена непрерывность прививочной кампании.

Напомним, прививку против коронавирусной инфекции на данный момент сделали более 60 тысяч жителей Санкт-Петербурга. В городе работают 99 пунктов вакцинации, их количество в ближайшие две недели планируют увеличить еще на 21.