Петербургским родителям напомнили о выплатах, положенных им в пандемию COVID-19

Петербургский Комитет по информатизации и связи напомнил гражданам о выплатах, положенных им на фоне коронавирусной пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, выплаты положены детям до 7 лет в размере 5 тысяч рублей, а детям от 3 до 7 лет положена выплата в размере 5 683 рубля. Выплаты предусмотрены для семей, у которых доход менее прожиточного минимума по региону – 11 658, 4 рубля.

Кроме того, петербуржцы имеет возможность продлить субсидии для оплаты услуг ЖКХ, а также получить пособие с повышенной выплатой по потери работы в период пандемии.