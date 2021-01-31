За последние сутки тест на COVID-19 сдали около 23 тыс. петербуржцев

В оперативном штабе сообщили, что в Санкт-Петербурге за последние сутки на коронавирусную инфекцию сдали тест 23 тысячи 93 человека.

На горячую линию по вопросам COVID-19 поступило около 3 тысяч обращений.

Новыми волонтерами стали более 1200 человек, из них аккредитацию прошли более тысячи петербуржцев. Успешно выполненных заявок 4719. Добровольцы смогли передать продукты питания 154 тыс. 530 петербуржцам. Это такие люди горожане, как пенсионеры, малообеспеченные многодетные семьи и одинокие люди.

За прошедшие сутки в Северной столице выявили 2160 новых случаев инфицирования коронавирусом. За последние 24 часа побороть вирус смогли 1437 человек.