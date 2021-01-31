Врач рассказала о разнице между гриппом и коронавирусом

Ирина Ярцева, врач-иммунолог, рассказала россиянам о том, в чем различия в течение болезни коронавирусной инфекции и гриппа.

При заболевании «ковидом» наблюдается температура и более выраженная интоксикация, чем у болеющего гриппом человека. Однако COVID-19 не поражает горло, в отличие от гриппа.

«Классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10–12 дней, и это считается легкой формой. И это изнуряет», — заявила медик.

Также Ярцева отметила, что окончательная и достоверная информация по течению коронавируса пока до конца не изучена.