За все время в Петербурге от коронавируса привилось около 62 тыс. человек

Межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса сообщает, что за все время в Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции привилось более 61,8 тыс. жителей.

Весь цикл вакцинации прошли 11 тысяч 150 человек.

В Северную столицу завезли около 105 тысяч 242 доз вакцины «Спутник V», которые каждый день распределяют по пунктам вакцинации.

Сообщается, что вакцинация от коронавируса продолжает набирать темпы, а также увеличивается количество участвующих в прививочной кампании пунктов на базе медицинских организаций различных форм собственности. На сегодняшний день их число достигло 99.