Ученые объяснили влияние коронавируса на легкие после заражения

Ученые Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний обнаружили, что после попадания коронавирусной инфекции в организм человека, болезнь начинает поражать легкие буквально через час.

Эксперты выяснили это, благодаря проведенному эксперименту, который был проведен с помощью искусственно выращенных клеток, схожие по строению с легкими человека.

Стало известно, что уже буквально через час вирус начинает поражать легкие, а через 3-6 часов уже может менять метаболические процессы в клетках, а также наносить урон ядерным мембранам.