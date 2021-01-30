Александр Беглов объявил начало масштабной вакцинации в Санкт-Петербурге

Сегодня, в субботу, 30 января, губернатор города Санкт-Петербург Александр Беглов нанёс визит в один из пунктов вакцинации в городе, который был открыт на базе 41-го отделения поликлиники № 112, проинформировали в Смольном.

Как рассказывает глава Санкт-Петербурга, в городе уже всё находится на стадии готовности к началу масштабной вакцинации.

Беглов совершил осмотр отделения и заявил, что рабочая деятельность пункта хорошо налажена, горожане активно прививаются против коронавирусной инфекции. Так, Санкт-Петербург уже получил более 105 тысяч доз препарата вакцины, более того, уже в ближайшее время ожидается поступление дополнительной партии.