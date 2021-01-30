Военные врачи выяснили, что наиболее эффективно против COVID-19-плазма переболевших или привитых

Плазма крови доноров, привитых против коронавируса, показала более высокую эффективность в лечении пациентов c диагнозом COVID-19, чем плазма, кто переболел инфекцией. Об этом проинформировали в Министерстве обороны. В ведомстве поделились, что в прошлом году военные врачи уже заготовили более ста литров плазмы крови привившихся доноров.

В Минобороны сообщают, что способ борьбы пациентов с коронавирусом с помощью плазмы привитых от CОVID-19 доноров уже давно используется в медучреждениях ведомства с ноября прошлого года.

Самыми первыми в применении были врачи Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко в Москве. Научно-исследовательскую деятельность по выявлению эффективности использования плазмы привитых проводят в ВМА имени Кирова, сообщают РИА Новости.

"Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров, по сравнению с плазмой переболевших", - сообщили в военном ведомстве", - цитирует издание Министерство обороны.