На сайте петербургского Комздрава появилась памятка для вакцинированных

Памятку, которую выдают после вакцинирования от инфекции вируса COVID-19, также опубликовали и в интернете. Теперь памятка доступна на сайте Комитета по здравоохранению Петербурга.

В памятке говорится, что лишь у 7-10% могут наблюдаться некоторые реакции, характерные для обычных прививок. Так, в первые два дня после вакцинации у пациента могут наблюдаться повышение температуры тела, сонливость и головная боль. Редко, но могут проявиться такие симптомы, как нарушение стула, тошнота и снижение зрения и чувствительности к запахам.

Важно понимать, что эти симптомы не требуют лечения и являются абсолютно нормальными. Однако при повышении температуры более 38 градусов можно принять нестероидные противовоспалительные лекарства.